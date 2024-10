Suspeito de torturar e matar manicure é preso na Bahia

Luiz é suspeito de feminicídio contra a manicure Kelly Oliveira Silva, de 36 anos. Kelly foi dada como desaparecida e posteriormente foi encontrada morta na casa de Luiz, no dia 3 de outubro deste ano - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira, de 33 anos, suspeito de torturar e matar a ex-namorada, foi preso na tarde desta segunda-feira, 14, em Feira de Santana. Ele se entregou à Polícia Civil e disse que estava sob efeito de drogas quando cometeu o crime e disse não se lembrar de nada.

Luiz é suspeito de feminicídio contra a manicure Kelly Oliveira Silva, de 36 anos. Kelly foi dada como desaparecida e posteriormente foi encontrada morta na casa de Luiz, no dia 3 de outubro deste ano, dois dias após o sumiço dela ter sido reportado pela família. O corpo da manicure foi achado com sinais de violência e tortura sexual.

As investigações policiais apontam que, três meses antes do crime, o ex-namorado alugou um apartamento próximo de onde a vítima morava, no bairro Caseb. A polícia acredita que ele matou a manicure na madrugada do dia 2 de outubro. Kelly Oliveira Silva deixou quatro filhos.

Antes de se entregar à delegacia, o suspeito chegou a fugir para o estado de São Paulo logo após o crime.