Suspeito que se escondeu em teto para furtar joalheria é solto

Caso aconteceu no último domingo em um grande shopping de Salvador - Foto: Divulgação

Victor Maxuel Guimarães, de 23 anos, o homem preso em flagrante no último domingo, 7, após se esconder no teto shopping Paralela para furtar uma joalheria do shopping Paralela, em Salvador, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça baiana na manhã desta terça-feira, 9, durante audiência de custódia.

Na decisão, a qual o Portal A TARDE teve acesso, a juíza atribui medidas cautelares que, caso descumpridas, revogarão o benefício da liberdade provisória.



1) Compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado.

2) Proibir o flagranteado de se aproximar mais de 100 (cem) metros do Shopping Paralela, situado na Avenida Luís Viana Filho, n. 8544, Patamares, Salvador, Bahia.

Caso

Victor Maxuel foi preso após ser flagrado tentando sair do shopping por uma escada de emergência, após ter furtado itens de uma loja. Segundo a Polícia Civil, o suspeito passou a noite escondido no teto do estabelecimento e, pela manhã, rompeu o gesso de uma joalheria, a fim de furtar. Ele percorreu uma distância de quase 100 metros pelo teto do shopping até chegar ao seu destino. O bandido ficou escondido por cerca de 5h antes de agir.

Ele foi flagrado pelo proprietário da loja e seguranças do Shopping. Com ele, foram encontrados R$ 1,1 mil, três pares de brinco e uma aliança.