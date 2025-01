Suspeitos de homicídios são capturados durante operação na Bahia

A investigação continua para localizar os demais envolvidos - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Nesta sexta-feira, 27, a Operação Saturação resultou na prisão de dois homens em Feira de Santana, acusados de homicídios. A operação contou com a participação de equipes da Delegacia de Homicídios, 2ª Delegacia Territorial e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI Sertão e Sede)

O primeiro suspeito, de 22 anos, foi capturado no bairro Aviário. Ele é investigado pelo envolvimento no assassinato de Jacylene dos Santos Maia, de 35 anos, que foi morta a tiros no dia 21 de junho deste ano, na Rua B, no bairro Asa Branca. O crime contou com a participação de nove suspeitos, sendo cinco adultos e quatro adolescentes. Até o momento, três envolvidos foram presos, e a investigação continua para localizar os demais. A participação dos adolescentes está sob análise da Delegacia para o Adolescente Infrator.

O segundo acusado, de 19 anos, foi detido no bairro Mangabeira. Ele é apontado como autor do homicídio de Ednaldo Silva Fialho, de 42 anos, ocorrido em 12 de agosto, na Rua E, no bairro Conceição. O crime teria sido motivado por uma acusação de estupro contra Ednaldo, envolvendo uma adolescente. Ambos os homens passaram por exames de lesões corporais e estão à disposição do Judiciário.