Aneel anuncia bandeira verde para janeiro e contas não terão acréscimo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (27/12), que a bandeira tarifária para o mês de janeiro será verde. Isso significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica no próximo mês. A agência destacou que a bandeira verde continuará em vigor até janeiro de 2025, devido às “condições favoráveis de geração de energia”.

Atualmente, em dezembro, a bandeira também é verde, representando o menor custo na estrutura tarifária.

“Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e aumenta-se a geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, se aciona menos empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas”, explicou a Aneel em nota.

A agência também reforçou a importância de manter hábitos de consumo responsável, apesar das condições favoráveis de geração de energia. “Mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico”.

Bandeiras Tarifárias

Introduzido em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa aos consumidores sobre as variações nos custos de geração de energia no Brasil. Ele considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o crescimento das fontes renováveis e o uso de fontes mais caras, como as termelétricas.

Antes da implementação do sistema, qualquer variação nos custos de geração de energia era repassada aos consumidores apenas no reajuste tarifário do ano seguinte. Abaixo, a explicação das bandeiras e seus custos:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia, sem acréscimo na tarifa;

Bandeira amarela: condições menos favoráveis, com um acréscimo de R$ 0,01885 por kWh consumido;

Bandeira vermelha — Patamar 1: condições mais onerosas de geração, com acréscimo de R$ 0,04463 por kWh consumido;

Bandeira vermelha — Patamar 2: condições ainda mais caras de geração, com acréscimo de R$ 0,07877 por kWh consumido.