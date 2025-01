Homem ligado a organização de tráfico internacional é preso

A Inteligência da Polícia Penal rastreou o suspeito, que estava foragido - Foto: Divulgação / Polícia Federal

Um homem foi preso enquanto passava pela triagem para visitar sua esposa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. O suspeito é apontado como integrante de uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 2,2 bilhões em apenas dois anos. O grupo, envolvido em remessas de drogas para a Colômbia, foi alvo da Operação Siderato, deflagrada pela Polícia Federal em 17 de dezembro, que cumpriu mandados em diversos estados.

O mandado de prisão foi expedido pela 10ª Vara Criminal da Justiça Federal do DF e é parte do desdobramento da Operação Siderato, deflagrada pela Polícia Federal em 17 de dezembro. A operação cumpriu 32 mandados em diferentes estados, como Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e no Distrito Federal.

Leia também:

>> Homem é preso suspeito de torturar enteado de sete anos

>> Aneel anuncia bandeira verde para janeiro e contas não terão acréscimo

>> Criança de 9 anos é expulsa de casa após denunciar abusos do padrasto

A Inteligência da Polícia Penal rastreou o suspeito, que estava foragido, e identificou que ele tentaria visitar sua esposa, atualmente presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na tarde de 19 de dezembro, M.C.A., de 31 anos, foi capturado pelos policiais penais enquanto passava pela triagem para a visita. O homem foi levado à Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal em Brasília.