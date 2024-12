DECISÃO JUDICIAL Taxista é condenado a 12 anos de prisão por matar colega de profissão Washington foi condenado por homicídio qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima Por Redação 26/11/2024 - 16:59 h

O taxista Washington Luiz de Brito Almeida foi condenado a 12 anos de prisão por matar o colega Alexandro Rocha Souza, no Largo do Campo Grande, em Salvador. O julgamento aconteceu na segunda-feira, 25, na capital baiana. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Washington foi condenado por homicídio qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima. Ele respondia o processo em liberdade e vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado. O crime aconteceu no dia 20 de agosto de 2019. Relembre o crime Alexandro Rocha Souza tinha 42 anos e foi baleado quando estava com o táxi parado no ponto em que costuma esperar por passageiros para trabalhar. Na ocasião, os familiares da vítima contaram que o crime aconteceu por causa da falta de pagamento de uma dívida. Segundo informações dos familiares, o táxi alugado a Alexandro Souza foi apreendido pela gerência de táxi três meses antes do crime. A vítima e suspeito discutiam sobre o pagamento de multa e diárias pelos dias que o veículo ficou no pátio. Leia também: >> Israel aprova cessar-fogo de dois meses com Hezbollah

>> Defesa Civil entra em estado de atenção após fortes chuvas em Salvador Conforme depoimentos de testemunhas, Alexandro teria sido ameaçado de morte pela manhã no ponto de táxi e, à noite, o suspeito voltou, atirou no peito colega de profissão. Ao cair no chão, a vítima ainda foi baleada na cabeça. Washington Almeida fugiu do local e se apresentou seis dias depois no departamento de homicídios, onde foi ouvido e liberado. A polícia chegou a pedir a prisão dele, mas a Justiça não acatou por ele ser réu primário, ter residência fixa e trabalho.

