Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHUVAS E VENTOS FORTES

Tempestade: 35 cidades da Bahia estão em alerta, segundo Inmet

Municípios como Vitória da Conquista, Eunápolis e Luís Eduardo Magalhães serão atingidos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/01/2026 - 14:03 h
Previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora
Previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para 38 cidades da Bahia. O aviso de tempestade, classificado como perigo (Alerta Laranja), abrange municípios localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste do estado baiano.

Leia Também:

‘Cacau vai cair!’: 153 cidades da Bahia entram em alerta para chuvas
Não é a chuva: bactérias do solo causam o cheiro de terra molhada
Aeroporto cancela voos após fortes chuvas

O período de atenção tem início à 0h1 desta segunda-feira, 5, e se estende até as 23h59 da próxima quarta-feira, 7.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As cidades em alerta incluem, na área de abrangência, municípios como Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães, Eunápolis, Itamaraju, Caetité e Guanambi. A lista completa é composta por 38 localidades e stá disponível no site do Inmet.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. A velocidade dos ventos pode atingir de 60 a 100 quilômetros por hora, com a ocorrência de granizo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva chuva bahia Inmet Tempestade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora
Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

Previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora
Play

Incêndio destrói dois estabelecimentos em Feira de Santana; vídeo

Previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora
Play

Fábrica de papel polui Rio Pitinga e compromete pesca e sustento local

Previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

x