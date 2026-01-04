CHUVAS E VENTOS FORTES
Tempestade: 35 cidades da Bahia estão em alerta, segundo Inmet
Municípios como Vitória da Conquista, Eunápolis e Luís Eduardo Magalhães serão atingidos
Por Jair Mendonça Jr
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para 38 cidades da Bahia. O aviso de tempestade, classificado como perigo (Alerta Laranja), abrange municípios localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste do estado baiano.
Leia Também:
O período de atenção tem início à 0h1 desta segunda-feira, 5, e se estende até as 23h59 da próxima quarta-feira, 7.
As cidades em alerta incluem, na área de abrangência, municípios como Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães, Eunápolis, Itamaraju, Caetité e Guanambi. A lista completa é composta por 38 localidades e stá disponível no site do Inmet.
A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. A velocidade dos ventos pode atingir de 60 a 100 quilômetros por hora, com a ocorrência de granizo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes