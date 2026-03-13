BAHIA
Tempestade provoca alerta de chuvas fortes em áreas da Bahia nesta sexta
Os avisos do Inmet abrangem 18 estados brasileiros
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade que podem atingir diferentes regiões do Brasil entre quinta-feira, 12, e esta sexta-feira, 13. Entre os estados com áreas sob risco está a Bahia, onde há previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo em alguns pontos.
De acordo com o órgão meteorológico, os avisos indicam precipitações que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 mm por dia, acompanhadas por ventos de 40 a 60 km/h. Em áreas classificadas com maior nível de atenção, o volume de chuva pode chegar a 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.
Alertas atingem várias regiões do país
Os avisos do Inmet abrangem 18 estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste. Além da Bahia, estão incluídos estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Pará, Rondônia e Acre.
Na Bahia, os alertas atingem trechos do estado, especialmente áreas que podem registrar instabilidade climática nas próximas horas.
Possíveis impactos das tempestades
Mesmo nos alertas classificados como de perigo potencial, o Inmet alerta para alguns riscos associados às tempestades, como:
- queda de galhos de árvores
- interrupção no fornecimento de energia elétrica
- alagamentos pontuais
- descargas elétricas
Nos casos de tempestades mais intensas, também existe risco de transbordamento de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
