Tenente-coronel Lobão é exonerado da Polícia Militar da Bahia | A TARDE

Foi divulgada, na edição desta quinta-feira, 18, do Diário Oficial do Estado (DOE), a exoneração do tenente-coronel José Hildon Brandão Lobão, que estava afastado do cargo desde que seu nome apareceu entre os policiais citados em investigações.

Ele é mencionado na Operação El Patron e o seu desdobramento, a Operação Hybris, que investiga organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada em Feira de Santana e cidades circunvizinhas.

Lobão foi exonerado do comando da Companhia 65ª de Feira de Santana, em outubro do ano passado, para assumir o cargo de Coordenador 2 do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar da Bahia.

As investigações, de acordo com o Ministério Público da Bahia, apontam que os policiais citados integravam um braço armado de um grupo miliciano, ficando responsáveis pela “segurança” das atividades ilícitas que eram realizadas pelo grupo e comentando outros crimes, como ocultação de propriedade de bens e dissimulação de valores decorrentes das infrações penais.