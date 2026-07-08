Terras avaliadas em R$ 279 milhões vão a leilão na Bahia com lance de R$ 1 mil

Na terceira fase, o leilão judicial das terras que pertenciam a WBS Gerenciamento e Empreendimentos anunciou o lance inicial simbólico de R$ 1 mil por mais de 25 hectares acumulados.

A empresa WBS atuava no setor de engenharia e entrou em falência oficialmente em 2017. As terras estão localizadas no município de Belmonte, sul da Bahia, e no conjunto foram avaliadas por R$ 279,25 milhões. O maior lote tem 20 hectares com valor estimado de R$ 214,8 milhões e o segundo tem 6 hectares com avaliação de R$ 64,4 milhões.

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Maior lote (20 hectares): Valor estimado em R$ 214,8 milhões;

Segundo maior lote (6 hectares): Avaliação de R$ 64,4 milhões.

O processo de falência da empresa pertence a 1ª Vara Empresarial de Salvador e a organização do leilão pertence a casa Positivo Leilões que já abriu duas etapas iniciais para o caso, a primeira com valor integral da avaliação e a segunda com desconto. Como em nenhuma das praças conseguiram um comprador, o certame entrou na terceira fase coma possibilidades de laves a partir de qualquer valor. O que diz o edital? No edital do leilão há algumas ressalvas importantes, como, o lance inicial de R$ 1 mil não asseguram que este será o valor final do imóvel. Por se tratar de uma alienação judicial de falência, o lance final precisa passar pelo crivo da Justiça, que pode avaliar o valor de acordo aos interesses da massa falida e dos credores ou não.