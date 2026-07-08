BAHIA
Terras avaliadas em R$ 279 milhões vão a leilão na Bahia com lance de R$ 1 mil
Áreas pertenciam a empresa WBS e estão localizadas no Sul da Bahia
Na terceira fase, o leilão judicial das terras que pertenciam a WBS Gerenciamento e Empreendimentos anunciou o lance inicial simbólico de R$ 1 mil por mais de 25 hectares acumulados.
A empresa WBS atuava no setor de engenharia e entrou em falência oficialmente em 2017. As terras estão localizadas no município de Belmonte, sul da Bahia, e no conjunto foram avaliadas por R$ 279,25 milhões. O maior lote tem 20 hectares com valor estimado de R$ 214,8 milhões e o segundo tem 6 hectares com avaliação de R$ 64,4 milhões.
- Maior lote (20 hectares): Valor estimado em R$ 214,8 milhões;
- Segundo maior lote (6 hectares): Avaliação de R$ 64,4 milhões.
O processo de falência da empresa pertence a 1ª Vara Empresarial de Salvador e a organização do leilão pertence a casa Positivo Leilões que já abriu duas etapas iniciais para o caso, a primeira com valor integral da avaliação e a segunda com desconto. Como em nenhuma das praças conseguiram um comprador, o certame entrou na terceira fase coma possibilidades de laves a partir de qualquer valor. No edital do leilão há algumas ressalvas importantes, como, o lance inicial de R$ 1 mil não asseguram que este será o valor final do imóvel. Por se tratar de uma alienação judicial de falência, o lance final precisa passar pelo crivo da Justiça, que pode avaliar o valor de acordo aos interesses da massa falida e dos credores ou não.
O que diz o edital?
O processo de falência da empresa pertence a 1ª Vara Empresarial de Salvador e a organização do leilão pertence a casa Positivo Leilões que já abriu duas etapas iniciais para o caso, a primeira com valor integral da avaliação e a segunda com desconto.
Como em nenhuma das praças conseguiram um comprador, o certame entrou na terceira fase coma possibilidades de laves a partir de qualquer valor.
No edital do leilão há algumas ressalvas importantes, como, o lance inicial de R$ 1 mil não asseguram que este será o valor final do imóvel.
Por se tratar de uma alienação judicial de falência, o lance final precisa passar pelo crivo da Justiça, que pode avaliar o valor de acordo aos interesses da massa falida e dos credores ou não.
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Além disso, os imóveis carregam um histórico de ônus, com penhoras e registros envolvendo fundos de investimento em direitos creditórios e uma uma dívida estimada em cerca de R$ 100 milhões. O acordo final não vai suceder as obrigações do devedor, mas o histórico irá contribuir para entender por que um item avaliado em quase R$ 280 milhões no papel chega à terceira praça sem comprador.
Além disso, os imóveis carregam um histórico de ônus, com penhoras e registros envolvendo fundos de investimento em direitos creditórios e uma uma dívida estimada em cerca de R$ 100 milhões.
O acordo final não vai suceder as obrigações do devedor, mas o histórico irá contribuir para entender por que um item avaliado em quase R$ 280 milhões no papel chega à terceira praça sem comprador.