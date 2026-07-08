Prefeito de Tapiramutá vira alvo do TCM por nomear esposa na Saúde

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O prefeito de Tapiramutá (Chapada Diamantina), Roberto Venâncio (PCdoB) — mais conhecido como Roberto do Sindicato —, virou alvo do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), por suspeita de nepotismo.

Segundo denúncia dos vereadores Ilandio de Sena Damacena, Lucilene Marques de Almeida, Manuela Machado de Almeida e Willian Lima de Jesus, o gestor comunista nomeou a própria esposa, Cristiana Santos de Oliveira, para o cargo de Secretária Municipal de Saúde.

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Os edis pontuaram que não há demonstração de que ela possua qualificação técnica ou experiência profissional compatível com a gestão da saúde e pediram, entre outros, que a Corte suspenda a nomeação de Cristiana ao posto.

O que diz a relatoria?

No TCM-BA, o caso está sob a relatoria do conselheiro Paulo Rangel. No relatório, ele decidiu não conceder a medida cautelar para a suspensão da nomeação de imediato, entendendo que os fatos exigem uma análise mais cuidadosa e detida.

Além disso, ele determinou a notificação do prefeito e da secretária para que apresentem esclarecimentos no prazo de cinco dias úteis.



Prefeito de Tapiramutá é reincidente na prática de nepotismo

Em 2022, Roberto do Sindicato já havia sido alvo do TCM-BA. Naquele ano, a Corte acatou uma representação apresentada contra o gestor, em razão de irregularidades na nomeação de Fred Vinicius Vieira de Almeida, marido da então vice-prefeita, para o cargo de secretário Municipal de Saúde.

À época, o conselheiro Mário Negromonte, relator do processo, multou o prefeito em R$ 2 mil e determinou a imediata exoneração do nomeado, em razão da prática de nepotismo.

Assim como agora, a queixa foi apresentada à Corte de Contas por vereadores do município. Eles alegaram ilegalidades em atos praticados pelo comunista, inclusive envolvendo Cristiana Oliveira.

Roberto já tinha nomeado mulher para outra secretaria

Na ocasião, ela tinha sido nomeada para o cargo de secretária municipal de Assistência Social. Para os denunciantes, o parentesco indica que a seleção foi feita por “critério absolutamente pessoalizado, erigindo-se como fator para a nomeação requisito que não guarda nenhuma relação com a melhor prossecução do interesse público”.

No entanto, diferente de agora, a relatoria não constatou a existência de irregularidade, vez que foi comprovada a qualificação técnica da nomeada, mais especificamente a graduação no curso de Pedagogia e graduação em andamento no curso de Serviço Social, para além de realização de diversos cursos de especialização na área de assistência social, entre os exercícios de 2020 e 2021.

O que é nepotismo?

Nepotismo é a prática em que um agente público utiliza sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer parentes em cargos na administração pública, desconsiderando o mérito e a qualificação técnica.

Neste caso específico, a nomeação da esposa do prefeito para cargos em comissão ou chefia na prefeitura se encaixa no conceito, conforme a Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a jurisprudência abre algumas exceções: