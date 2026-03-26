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TJ-BA encerra nesta quinta inscrições para seleção com salários de até R$ 11 mil

Processo seletivo prevê o preenchimento de até 831 vagas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/03/2026 - 6:36 h

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Tribunal de Justiça da Bahia abre novo concurso
Tribunal de Justiça da Bahia abre novo concurso -

O prazo de inscrição para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) para o cargo de Juiz Leigo termina nesta quinta-feira, 26, às 18h. Ao todo, a seleção prevê o preenchimento de até 831 vagas para atuação nos Juizados Especiais em todo o estado.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame.

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De acordo com o edital, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, o processo seletivo contempla a formação de cadastro de reserva com distribuição de vagas para ampla concorrência e cotas.

Do total, 540 vagas são destinadas à ampla concorrência, 42 para pessoas com deficiência (5%) e 249 para candidatos negros (30%).

A remuneração para o cargo pode chegar a R$ 11.135,67, com jornada de trabalho de até 30 horas semanais, em turno definido pela unidade de atuação.

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A taxa de inscrição é de R$ 120. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) puderam solicitar isenção, conforme prazo estabelecido no edital.

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inscrições processo seletivo tj-ba

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