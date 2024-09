TJ-BA reconduz Moacyr Pitta Lima Filho como desembargador no TRE-BA

DECISÕES DO PLENO

Moacyr Pitta foi reconduzido ao cargo de desembargador do TRE-BA - Foto: Divulgação / AMAB

Em sessão plenária nesta quarta-feira, 18, os magistrados formaram maioria e reconduziram o juiz Moacyr Pitta Lima Filho à vaga de desembargador titular do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Leia mais

>> ‘A Justiça está mais preparada para combater as fake news’

>> Universidade Corporativa do TJ-BA cria Fórum de Comunicação e Justiça

Moacyr saiu vitorioso do pleito com a obtenção de 45 dos 53 votos possíveis. Paulo Sérgio Barbosa recebeu sete votos e Almir Pereira de Jesus um voto.

Também na sessão desta manhã, o pleno aprovou a promoção do juiz Renato Ribeiro Marques da Costa para o cargo de desembargador do TJ-BA na cadeira deixada por Márcia Borges Faria. A desembargadora se aposentou no dia 17 de julho.

A vaga pertence à classe da magistratura e foi preenchida pelo critério de antiguidade. A posse do magistrado está prevista para esta quinta-feira,19.