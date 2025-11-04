Tragédia na BR-415: segunda vítima de acidente morre em hospital

Deisyele Santos estava internada no Hospital Costa do Cacau, - Foto: Reprodução Redes Sociais

O trágico acidente ocorrido no último domingo, 2, na BR-415, em Ilhéus, no sul da Bahia, deixou mais uma vítima fatal. Nesta terça-feira, 4, Deisyele Santos morreu no Hospital Costa do Cacau, onde estava internada desde o dia da batida. Ela ficou gravemente ferida após a picape que viajava como passageira colidir contra um ônibus.

Deisyele ficou presa às ferragens, após o veículo capotar. Ela foi resgatada por agentes do Corpo de Bombeiros Militares. O carro era conduzido pelo empresário Erick Vinícius Caldas Ramos dos Santos, 34, que morreu no acidente. Uma motocicleta também se envolveu na colisão e ficou ferido.

O empresário Erick Vinícius era quem conduzia a picape | Foto: Reprodução Redes Sociais

Testemunhas relataram que a picape teria colidido com o ônibus, que coletivo seguia de Itabuna a Valença com três passageiros, dois adultos e uma criança, após o motorista perder o controle em uma curva, enquanto a motocicleta que vinha atrás derrapou e caiu na pista. Ninguém no ônibus sofreu ferimentos. As informações são da TV Santa Cruz.