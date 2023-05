Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa por tempo chuvoso

As operações da Travessia Salvador-Mar Grande continuam suspensas nesta terça-feira, 23, devido às condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos. O mesmo vale para as escunas que fazem passeio nas ilhas da região. O sistema está com o seu atendimento paralisado desde a última quinta, 18.

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo, por outro lado, continua operando. A diferença é que as embarcações estão fazendo conexão na ilha de Itaparica, devido às condições adversas de navegação em todo o percurso entre a capital e a ilha de Tinharé, no Baixo Sul do estado.

De acordo com a Astramab (Associação dos Transportadores da Bahia), não há previsão de retomada das operações normais dos serviços até o momento.