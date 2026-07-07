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Trecho de acesso à BR-324 é bloqueado na Bahia; veja rotas alternativas

Previsão é que a interdição seja encerrada no sábado, 11

Victoria Isabel
Por
Mila Cordeiro/ Ag. A TARDE
Mila Cordeiro/ Ag. A TARDE - Foto: BR 324 - Sentido Feira de Santana

Motoristas que trafegam pela região de Candeias devem ficar atentos às mudanças no trânsito entre esta terça-feira, 7, e sábado, 11. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai interditar temporariamente a alça de acesso da BA-522 à BR-324, no sentido Feira de Santana, localizada no km 593, nas proximidades do viaduto de Candeias.

Segundo o DNIT, a interdição é necessária para a execução de serviços de recuperação do pavimento, como parte das ações de manutenção e conservação da rodovia. A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, ampliar a segurança viária e proporcionar mais conforto aos usuários.

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Rotas alternativas

Durante o período das obras, apenas a alça de acesso da BA-522 para a BR-324, no sentido Feira de Santana, permanecerá interditada. As demais alças do dispositivo viário seguirão funcionando normalmente.

Para quem segue em direção a Feira de Santana, a orientação é utilizar a BA-523 até acessar a BR-324 pelo viaduto localizado no km 574, no acesso ao município de São Sebastião do Passé.

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Já os motoristas com destino a Simões Filho ou Salvador deverão utilizar as vias do Sistema BA-093, seguindo pela BA-524 e, posteriormente, pela BA-093, que dá acesso aos dois municípios.

Orientações aos motoristas

O DNIT recomenda que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região durante a realização dos serviços. A orientação é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização provisória implantada no trecho e seguir as instruções das equipes responsáveis pela operação do tráfego.

A previsão é que a interdição seja encerrada no sábado, 11, após a conclusão dos trabalhos de recuperação do pavimento.

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Tags

br-324 DNIT rodovia

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