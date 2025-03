Três adolescentes são apreendidos suspeitos de homicídio em Camaçari

A prisão aconteceu durante a Operação Vingadores - Foto: Divulgação | PC

Três adolescentes foram apreendidos, na quarta-feira, 26, suspeitos do homicídio de Filipe Oliveira Barbosa dos Santos, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

A prisão aconteceu durante a Operação Vingadores, deflagrada com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o trio é apontado como executor do crime, junto com dois comparsas e a mando de outros dois integrantes do grupo.

Maconha e cocaína já embaladas para a venda, uma pistola calibre 380, uma faca, dinheiro, balança, um dichavador e celulares foram apreendidos durante a ação. O conteúdo extraído dos aparelhos telefônicos vão auxiliar na investigação.

Investigação

Investigações realizadas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) apontaram que o alvo inicial dos autores era outra pessoa, um homem identificado como “Índio”, irmão de Jadson Machado da Silva, morto no bairro Lama Preta, em novembro de 2024.

A morte de Índio foi decretada pelo fato dele ser irmão de Jadson, o qual tinha envolvimento em homicídios de integrantes do grupo criminoso.

“Filipe foi sequestrado na Gleba A e levado amarrado pelos pés e mãos para apontar a casa de Índio, no bairro Burisatuba. Quando os criminosos chegaram ao endereço o alvo não estava. Frustrados, eles executaram Filipe com três tiros na cabeça”, explicou o titular da 4ª DH/Delegado Antônio Sena.

As investigações continuarão para tentar localizar os mandantes do crime e os demais envolvidos. Os adolescentes apreendidos estão à disposição da Vara da Infância e da Juventude.