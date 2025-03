Ex-secretário é morto na porta de casa no interior da Bahia

Djanilson Lopes Dourado foi surpreendido por criminosos armados - Foto: Reprodução

O ex-secretário de Saúde de Canarana, Djanilson Lopes Dourado, foi morto em frente a sua residência na Rua Vital Guanais, Centro do município, nesta quinta-feira, 27.

Djanilson era sobrinho do ex-prefeito, Zeni Dourado (PL) e tinha atuação destacada na política local. Testemunhas relataram que ele foi surpreendido por criminosos armados, que efetuaram vários disparos e fugiram logo em seguida.

A Polícia Civil investiga o caso. As apurações estão em andamento para esclarecer a autoria e motivação do crime.

A cidade do interior baiano já foi alvo de operações da Polícia Federal. Nos últimos anos, o ex-gestor respondeu a vários processos. Em 2018, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCU) julgou procedente uma denúncia de nepotismo contra Zeni. Segundo a denúncia feita por uma vereadora da cidade, o prefeito nomeou três filhos e cinco sobrinhos para diversos cargos municipais no ano de 2017.

Em 2024, o TCM determinou que Zeni vai ter que devolver aos cofres municipais o total de R$1.748.752,91 com recursos próprios, em razão da ausência de registros de processos pagamentos referentes a transferências bancárias realizadas com recursos do Fundef, durante o exercício de 2018. O prefeito também foi multado em R$2 mil devido à irregularidade.