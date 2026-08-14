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Três apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam R$ 61 mil

Bilhetes premiados foram registrados em Itaberaba, Itacaré e Porto Seguro

Victoria Isabel
Por
Confira os números sorteados
Confira os números sorteados - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira, 13. Cada uma das apostas levou o prêmio de R$ 61.152,83.

Os bilhetes premiados foram registrados em Itaberaba, Itacaré e Porto Seguro. Todos eram jogos simples, com seis números escolhidos.

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As dezenas sorteadas foram: 04, 15, 17, 40, 55 e 58.

Apesar dos três acertos na quina, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou novamente e a estimativa para o próximo concurso, marcado para sábado, 15, é de R$ 38 milhões.

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Ao todo, 1.252 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 1.288,19 cada.

A arrecadação do concurso 3.044 da Mega-Sena chegou a R$ 24.553.884,00.

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apostas Bahia maga-sena

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