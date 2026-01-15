BATIDA FATAL
Três pessoas morrem em grave acidente na BR
Vítimas, duas mulheres e um homem, seguiam de carro para Itabuna
Por Andrêzza Moura
Um grave acidente, na manhã desta quinta-feira, 15, no quilômetro 60 da BR-415, no trecho entre Itabuna e o Trevo de Itapé, no sul da Bahia, deixou três pessoas mortas. A colisão aconteceu entre dois veículos de passeio.
Informações preliminares dão conta de que o motorista de um dos veículos, que seguia sentido Ibicaraí/ Itabuna, perdeu o controle da direção ao entrar em uma curva. O carro, na cor branca, foi atingido lateralmente por outro, da cor vermelha, que estava no sentido contrário, logo após rodar na pista.
Com o impacto, os três ocupantes do carro branco, duas mulheres e um homem, ficaram pressas às ferragens e morreram ainda no local. As mulheres foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, de 48 anos e Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38.
Márcia era funcionária da Loja Buriti, há 25 anos, e, na hora do acidente, estava no banco da frente, ao lado do motorista. Renata trabalhava em uma ótica em Itabuna. O nome do motorista não foi confirmado.
Já o condutor do veículo vermelho, que não teve o nome informado, não sofreu ferimentos graves, Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado a um hospital de Itabuna.
