Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BATIDA FATAL

Três pessoas morrem em grave acidente na BR

Vítimas, duas mulheres e um homem, seguiam de carro para Itabuna

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/01/2026 - 19:06 h
Márcia e Renata ficaram presas às ferragens e não resistiram
Márcia e Renata ficaram presas às ferragens e não resistiram -

Um grave acidente, na manhã desta quinta-feira, 15, no quilômetro 60 da BR-415, no trecho entre Itabuna e o Trevo de Itapé, no sul da Bahia, deixou três pessoas mortas. A colisão aconteceu entre dois veículos de passeio.

Informações preliminares dão conta de que o motorista de um dos veículos, que seguia sentido Ibicaraí/ Itabuna, perdeu o controle da direção ao entrar em uma curva. O carro, na cor branca, foi atingido lateralmente por outro, da cor vermelha, que estava no sentido contrário, logo após rodar na pista.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Veículo onde as vítima estavam foi atingido por esse carro vermelho
Veículo onde as vítima estavam foi atingido por esse carro vermelho | Foto: Reprodução Redes Sociais

Com o impacto, os três ocupantes do carro branco, duas mulheres e um homem, ficaram pressas às ferragens e morreram ainda no local. As mulheres foram identificadas como Márcia Maria Souza Cruz, de 48 anos e Renata de Jesus Terenço do Amor, de 38.

Márcia era funcionária da Loja Buriti, há 25 anos, e, na hora do acidente, estava no banco da frente, ao lado do motorista. Renata trabalhava em uma ótica em Itabuna. O nome do motorista não foi confirmado.

Leia Também:

Cúpula política de Irecê passa por audiência decisiva em fevereiro
Empresário baiano alvo de operação nega sociedade com Banco Master
Mãe e filha morrem em acidente na BR após veículo capotar

Já o condutor do veículo vermelho, que não teve o nome informado, não sofreu ferimentos graves, Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado a um hospital de Itabuna.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente acidente de trânsito Bahia BR-415 colisão itabuna Mortes rodovia federal samu Trânsito vítimas fatais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Márcia e Renata ficaram presas às ferragens e não resistiram
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Márcia e Renata ficaram presas às ferragens e não resistiram
Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

Márcia e Renata ficaram presas às ferragens e não resistiram
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Márcia e Renata ficaram presas às ferragens e não resistiram
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x