HOME > BAHIA
NOVA PRESIDÊNCIA

TRF-1 define data de posse dos novos dirigentes; baiano assumirá vice-presidência

Saiba quando o novo grupo assumirá a Corte

Redação

Por Redação

13/03/2026 - 8:48 h

Posse
Posse -

A posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-1) ocorrerá no próximo dia 23 de abril, às 11h. O novo grupo ocupará os cargos no biênio 2026-2028.

Na ocasião, os empossados assumirão os seguintes cargos:

  • desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, presidência do TRF1;
  • desembargador federal César Jatahy, vice-presidência;
  • desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.
desembargador baiano César Jatahy está entre os que serão empossados
desembargador baiano César Jatahy está entre os que serão empossados | Foto: Reprodução | TRE

A nova administração da Corte foi eleita durante sessão Plenária realizada no dia 12 de fevereiro, seguindo o que diz o Regimento Interno do TRF1, que preveem que a escolha de magistrados para a gestão do Tribunal seja feita preferencialmente entre os desembargadores mais antigos.

Sede do TRF-1
Sede do TRF-1 | Foto: Reprodução | TRF-1

A solenidade será transmitida ao vivo pelo canal do TRF1 no YouTube.

Conheça as jurisdição do TRF 1ª Região

Sediado em Brasília, o TRF 1ª Região tem sob sua jurisdição 13 unidades da Federação, são elas:

  • Acre;
  • Amapá;
  • Amazonas;
  • Bahia;
  • Distrito Federal;
  • Goiás;
  • Mato Grosso;
  • Maranhão;
  • Piauí;
  • Pará;
  • Rondônia;
  • Roraima;
  • e Tocantins.

