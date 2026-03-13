TRF-1 define data de posse dos novos dirigentes; baiano assumirá vice-presidência

Siga o A TARDE no Google

Posse - Foto: Reprodução | TRF-1

A posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-1) ocorrerá no próximo dia 23 de abril, às 11h. O novo grupo ocupará os cargos no biênio 2026-2028.

Na ocasião, os empossados assumirão os seguintes cargos:

desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, presidência do TRF1;

desembargador federal César Jatahy, vice-presidência;

desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, c orregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.

desembargador baiano César Jatahy está entre os que serão empossados | Foto: Reprodução | TRE

A nova administração da Corte foi eleita durante sessão Plenária realizada no dia 12 de fevereiro, seguindo o que diz o Regimento Interno do TRF1, que preveem que a escolha de magistrados para a gestão do Tribunal seja feita preferencialmente entre os desembargadores mais antigos.

Sede do TRF-1 | Foto: Reprodução | TRF-1

A solenidade será transmitida ao vivo pelo canal do TRF1 no YouTube.



Conheça as jurisdição do TRF 1ª Região

Sediado em Brasília, o TRF 1ª Região tem sob sua jurisdição 13 unidades da Federação, são elas: