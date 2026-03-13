NOVA PRESIDÊNCIA
TRF-1 define data de posse dos novos dirigentes; baiano assumirá vice-presidência
Saiba quando o novo grupo assumirá a Corte
A posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-1) ocorrerá no próximo dia 23 de abril, às 11h. O novo grupo ocupará os cargos no biênio 2026-2028.
Na ocasião, os empossados assumirão os seguintes cargos:
- desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, presidência do TRF1;
- desembargador federal César Jatahy, vice-presidência;
- desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região.
A nova administração da Corte foi eleita durante sessão Plenária realizada no dia 12 de fevereiro, seguindo o que diz o Regimento Interno do TRF1, que preveem que a escolha de magistrados para a gestão do Tribunal seja feita preferencialmente entre os desembargadores mais antigos.
A solenidade será transmitida ao vivo pelo canal do TRF1 no YouTube.
Conheça as jurisdição do TRF 1ª Região
Sediado em Brasília, o TRF 1ª Região tem sob sua jurisdição 13 unidades da Federação, são elas:
- Acre;
- Amapá;
- Amazonas;
- Bahia;
- Distrito Federal;
- Goiás;
- Mato Grosso;
- Maranhão;
- Piauí;
- Pará;
- Rondônia;
- Roraima;
- e Tocantins.
