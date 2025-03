Esposa de desembargador do TRF-1 recebeu R$ 938 mil de alvo da PF, diz Coaf

Andreson de Oliveira Gonçalves - Foto: Reprodução

A Polícia Federal identificou, por meio de relatórios do Coaf, pagamentos suspeitos feitos a uma advogada casada com um desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). De acordo com a PF, um possível esquema de venda de decisões judiciais, comandado pelo lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, teria envolvido o casal.

As movimentações apontadas pelo Coaf estão rerlacionadas com documento que trata das transações financeiras atípicas de Andreson e sua esposa, Mirian Ribeiro Rodrigues. Ainda na análise do relatório, existem registros de pagamentos de R$ 15 milhões da JBS aos investigados. As informações foram divulgadas pelo Uol.

A defesa do casal disse que tem o objetivo de fazer uma manifestação sobre o caso nos autos do processo. Andreson foi preso em novembro de 2024, após seu nome aprecer como operador de um esquema de venda de sentenças do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em investigação da Polícia Federal.

O advogado, sua esposa e seus sócios tinham uma carteira ampla de clientes, que incluía grandes empresas, bancos, fazendeiros e produtores rurais.