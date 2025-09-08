OPERAÇÃO PROVÉRBIOS 7
Trio suspeito de sequestrar e torturar jovem é preso na Bahia
A vítima, um jovem de 18 anos, teria se envolvido com a esposa do principal suspeito
Por Leilane Teixeira
Três homens foram detidos no oeste da Bahia nesta segunda-feira, 8, suspeitos de tortura, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. As prisões e buscas foram realizadas em cidades baianas, como parte da “Operação Provérbios 7”, coordenada pela Polícia Civil.
Os suspeitos foram localizados nos seguintes municípios:
- dois no bairro de Buritis, em Barreiras,
- terceiro no centro de Buritirama.
Segundo as investigações, o homem preso em Buritirama, onde ocorreu o crime, teria sido o mentor da ação e responsável por coordenar a participação dos demais. A vítima, um jovem de 18 anos, teria se envolvido com a esposa do principal suspeito. A identidade dos detidos não foi divulgada.
O crime
Segundo a Polícia Civil, o jovem foi sequestrado na porta de uma escola, torturado e teve vídeos das agressões gravados e compartilhados nas redes sociais. Alguns dos suspeitos também são investigados por homicídios na região.
Operação
A “Operação Provérbios 7” contou com a participação da:
- 24ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Bom Jesus da Lapa), por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI)
- Delegacia Territorial de Buritirama, em conjunto com a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Barreiras) e a Delegacia de Homicídios local.
