Trio suspeito de sequestrar e torturar jovem é preso na Bahia

As prisões e buscas foram realizadas em cidades baianas, como parte da “Operação Provérbios 7” - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Três homens foram detidos no oeste da Bahia nesta segunda-feira, 8, suspeitos de tortura, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. As prisões e buscas foram realizadas em cidades baianas, como parte da “Operação Provérbios 7”, coordenada pela Polícia Civil.

Os suspeitos foram localizados nos seguintes municípios:

dois no bairro de Buritis, em Barreiras,

terceiro no centro de Buritirama.

Segundo as investigações, o homem preso em Buritirama, onde ocorreu o crime, teria sido o mentor da ação e responsável por coordenar a participação dos demais. A vítima, um jovem de 18 anos, teria se envolvido com a esposa do principal suspeito. A identidade dos detidos não foi divulgada.

O crime

Segundo a Polícia Civil, o jovem foi sequestrado na porta de uma escola, torturado e teve vídeos das agressões gravados e compartilhados nas redes sociais. Alguns dos suspeitos também são investigados por homicídios na região.

Operação

A “Operação Provérbios 7” contou com a participação da: