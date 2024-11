Turismo Náutico: potencialidades da Bahia são debatidas em Salvador

O evento contou com 250 empresários e entusiastas do segmento - Foto: Divulgação

A terceira edição do Congresso Náutico da Bahia, realizado nesta quinta-feira, 7, debateu o turismo das águas no Hotel Mercure Rio Vermelho, em Salvador. O evento contou com 250 empresários e entusiastas do segmento.

Durante a mesa de abertura do evento, foram debatidas estratégias para o desenvolvimento do setor, com a participação do titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

"A Bahia possui a maior faixa litorânea do Brasil, com 1,2 mil quilômetros de praias, e a segunda maior baía navegável do mundo, que é a nossa Baía de Todos-os-Santos (BTS). Todo esse potencial precisa receber investimentos dos setores público e privado, visando o turismo sustentável e o desenvolvimento socioeconômico da população local”, destacou Bacelar.

Leia mais

>> Especialistas participam de debate sobre sustentabilidade náutica

>> Jerônimo regulamenta lei de Salvaguarda da capoeira

A Baía de Todos-os-Santos recebeu investimentos de 70 milhões de dólares do Governo da Bahia, por meio da Setur-BA, com a recuperação e implantação de infraestrutura náutica para estimular atividades turísticas, esportivas e culturais.

"No congresso, debatemos propostas para o setor náutico e o apoio do Governo do Estado, por meio da Setur-BA, é essencial para ampliar as discussões sobre a economia do mar. Estudos comprovam que investimentos públicos nesta área geram retorno imediato, especialmente pela movimentação no turismo", disse o CEO da Barco Show Eventos e organizador do congresso, Hugo Leonardo.

O segmento náutico movimenta 20% do PIB do país e cerca de R$ 80 bilhões na Bahia, de acordo com o vice-almirante Antonio Carlos Cambra.

“As pessoas não imaginam a quantidade de empregos, diretos e indiretos, gerados a partir de um barco, pois, além dos marinheiros, há toda uma indústria de reparos de motor, fibra e madeira. A Marinha tem o papel de contribuir com o desenvolvimento e fomento do turismo, esporte e recreio nas nossas águas”, explicou o comandante do 2º Distrito Naval.