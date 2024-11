Especialistas participam de debate sobre sustentabilidade náutica

Evento reuniu empresários, representantes do governo e especialistas do setor - Foto: Divulgação

O III Congresso Náutico da Bahia acontece no Hotel Mercure, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, com a presença do secretário de Turismo, Maurício Bacelar, o chefe do Estado-Maior do Comando do Segundo Distrito Naval, Marcos Paulo Beal e demais autoridades com o objetivo de debater a sustentabilidade no mar.

Entre os diversos painéis e palestras, houve a contribuição de Isabela Suarez, vice-presidente de sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia, Georges Humbert, advogado e presidente do Ibrades, e Patrícia Iglesias, especialista em logística portuária.

"Não haverá sustentabilidade plena na Baía de Todos os Santos, sem que haja investimento no turismo, nas ilhas, na infraestrutura náutica, e, sobretudo, na dignidade da pessoa humana, em especial das comunidades", disse Suarez

O presidente da Barco Show Eventos, Hugo Leonardo, apresentou uma proposta para impulsionar a indústria náutica local e fomentar o desenvolvimento econômico da região. A iniciativa visa estabelecer uma linha de produção de embarcações de médio porte, entre 16 e 30 pés, em parceria com empresas baianas. Esse projeto busca não apenas fortalecer o setor náutico, mas também ampliar o mercado de trabalho e incentivar a qualificação de mão de obra especializada na construção de barcos.

Segundo Leonardo, a criação dessa linha de produção poderia colocar a Bahia em posição de destaque no setor náutico brasileiro, com um foco inicial na construção de embarcações de porte médio, atendendo à demanda regional e nacional.

Outro ponto-chave da proposta é a necessidade de qualificar profissionais para o setor náutico. Hugo Leonardo ressaltou que a Bahia possui uma população jovem e com grande potencial para o mercado de trabalho, mas carece de programas de capacitação específicos para a construção de embarcações.

O evento reuniu empresários, representantes do governo e especialistas do setor, oferecendo uma plataforma para a discussão de novas ideias e projetos que visam impulsionar o desenvolvimento da indústria náutica na Bahia.