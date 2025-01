Turista é preso após usar cartão de outra pessoa para reservar resort na Bahia

- Foto: Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante suspeito de estelionato em um resort de luxo no distrito de Arraial d'Ajuda, destino turístico no extremo sul da Bahia. A prisão aconteceu nesta quinta-feira, 2.

Segundo a Polícia Civil (PC), o investigado usou o cartão bancário de um desconhecido para fazer uma reserva de cinco dias no estabelecimento.

O homem é natural de Serra, no Espirito Santo, e deu entrada no hotel no dia 30 de dezembro, onde passou o Réveillon. A previsão era de que ele ficasse até esta sexta-feira, 3, quando a reserva chegaria ao fim.

No entanto, o dono do cartão percebeu a compra e contestou o gasto. Ao descobrir a situação, o resort acionou a polícia. O prejuízo causado ao hotel chegou a R$ 16 mil.

Além de um cartão bancário, foram apreendidos com o suspeito: um carro de luxo; um celular; um notebook; e pouco mais de R$ 4 mil em espécie.

O material e o homem foram levados para o Departamento de Investigação e Segurança Pública (Disep) de Porto Seguro, onde o caso foi registrado. Ele deve passar por audiência de custódia.