Adolescente suspeito de matar turista baiana no RJ é apreendido

O adolescente de 16 anos suspeito de atirar e matar a turista baiana Diely da Silva Maia, de 34 anos, no Rio de Janeiro, foi apreendido nesta sexta-feira, 3.

A gerente contábil morreu baleada no dia 28 de dezembro após o carro de aplicativo em que estava com uma amiga entrar por engano na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A vítima havia desembarcado na cidade do Rio horas antes do crime para passar o réveillon pela segunda vez.

Segundo as investigações, o menor de idade foi localizado pelos agentes na mesma comunidade em que o crime foi cometido. Informações preliminares obtidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apontavam que o adolescente, após atirar contra o carro em que Diely estava, e com a repercussão do caso, teria fugido e se abrigado no Complexo da Penha por ordem dos chefes da facção.

Contra ele, já há um mandado de busca e apreensão. As investigações seguem para apurar a participação de outros suspeitos no crime. O corpo de Diely foi enterrado na Bahia na terça.