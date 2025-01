SBT "ressuscita" Marcelo Rezende com IA e causa polêmica; veja vídeo

Bruno Peruka foi homenageado no SBT - Foto: Reprodução | SBT

O SBT causou polêmica nesta sexta-feira, 3, ao "ressuscitar" Marcelo Rezende (1951-2017) durante o Tá na Hora para prestar homenagem a Bruno Peruka, que está substituindo Datena no programa policial.

A equipe do canal criou um áudio com a voz do ex-apresentador da Record através de ferramentas de inteligência artificial, para prestar um homenagem ao jornalista, que voltará para o Paraná. O comunicador teve de segurar o choro ao vivo ao ouvir Rezende.

Antes de receber a homenagem, Peruka explicou que o seu apelido foi dado pelo ex-colega de emissora em 2014.

"Então, o Marcelo Rezende me deu esse apelido em 2014. E apelido a gente recebe com todo o carinho, ainda mais vindo de alguém como o eterno Marcelo Rezende. Tem gente que tem medo de me chamar de Peruka, acha que eu vou ficar bravo, mas não, gente, pode chamar de Peruka. Quando me chamam de Bruno, eu fico com medo, acho que fiz algo errado", falou.

Em seguida, uma foto de Marcelo Rezende surgiu no telão, mexendo a boca. "Muito boa noite pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra amiga. Bruno Peruka, meu garoto, eu estava com saudade de você. Vê se toma juízo nessa cabeça! Por falar em cabeça, seu cabelo continua muito feio. Rapaz, tá parecendo chuca-chuca", diz o áudio.

"Vou te fazer um pedido, corta pra mim, meu filho: espero que esteja se comportando no programa do meu amigo, Datenão, e essa é a casa do maior nome da história da televisão brasileira, o mestre Silvio Santos [1930-2024]. Desejo a você, a todos em casa, à minha família e aos meus amigos queridos, um excelente e abençoado 2025. Que seja um ano de muita saúde e paz. Fiquem com Deus e um forte abraço", completou.

A atitude dividiu opiniões nas redes sociais. "Tem coisas que a gente vê e pensa: pra quê né?!", falou uma pessoa. "Pelo visto isso tá virando moda das emissoras fazerem mensagens póstumas de famosos utilizando a IA, vide a declaração que a Namaria recebeu do finado Louro José", escreveu outro no X.