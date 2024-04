Turista francês é esfaqueado oito vezes dentro de ônibus na Bahia | A TARDE

Um turista francês de 31 anos foi esfaqueado dentro de um ônibus que seguia de Salvador para a cidade de Seabra, na Chapada Diamantina. O caso aconteceu na quarta-feira, 10. Identificado como Renoud Lyat Selim Adam, ele foi socorrido para uma unidade de saúde da região e transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.



Segundo as informações iniciais, um policial rodoviário federal, que estava a bordo, flagrou o crime e prendeu o autor em flagrante. O agente disse ter ouvido gritos do andar de cima do veículo, então logo mandou o motorista parar e evacuar todos os passageiros.

Após subir para verificar a situação, o policial avistou o suspeito portando cinco facas e uma talhadeira em sua mochila. O suspeito, identificado como José Vieira dos Santos, foi conduzido à Delegacia Territorial de Santo Estêvão e alegou ter tido um surto psicótico por sofrer de doença mental. Ele teria desferido ao menos 8 golpes de faca no turista. O consulado francês foi comunicado sobre o ataque pela Polícia Civil.

O caso lembra o da estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, que teve o rosto cortado durante uma viagem de ônibus na Bahia. O veículo vinha da cidade de Recife. Ela também estava dormindo quando o crime foi cometido, em novembro do ano passado.