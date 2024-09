Turista francês é resgatado após ser encontrado na Chapada Diamantina

- Foto: Divulgação / CBMBA

Um turista francês foi encontrado desacordado e com traumatismo craniano em uma área de difícil acesso no Vale do Pati, localizado no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações indicam que Bananier Emmanuel Cédric sofreu um acidente enquanto fazia uma trilha na quinta-feira (12). Ele foi encontrado por um grupo de turistas que prontamente acionou as autoridades.

O resgate de Bananier Emmanuel Cédric foi realizado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Salvador, que chegou à região do município de Palmeiras aproximadamente duas horas depois do chamado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o turista foi transportado até o aeroporto de Lençóis e, em seguida, levado de ambulância para o Hospital de Seabra, onde permanece internado. Não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde.

Vale do Pati



Conhecido por abrigar algumas das trilhas mais impressionantes do Brasil, o Vale do Pati atrai viajantes que buscam uma imersão profunda na beleza natural da Chapada Diamantina.

As trilhas na região variam entre 15 km e 25 km. Como não há estradas para veículos, a única forma de explorar o Vale do Pati é a pé ou com a ajuda de animais, como éguas e burros, que são usados pelos moradores para transportar cargas até as pousadas.