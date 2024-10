Turista mineiro morre afogado em praia da Bahia

- Foto: Reproduçao / G1

Um trágico incidente ocorreu na terça-feira (15) na praia de Arakakai, em Santa Cruz Cabrália, onde um turista mineiro, identificado como Valdeir Rocha da Silva, de 49 anos, faleceu após se afogar. A praia é um dos principais destinos turísticos do extremo sul da Bahia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Valdeir foi socorrido por outros banhistas que o levaram para a areia, onde seus familiares tentaram reanimá-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, apenas constatou o óbito do turista.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi notificado para realizar a perícia e encaminhar o corpo de Valdeir ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento do professor.