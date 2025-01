Turista morre e esposa fica ferida após ataque a tiros em bar na Bahia

A 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz) está conduzindo as investigações. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um turista de 30 anos morreu e sua esposa ficou ferida após um ataque a tiros, ocorrido na tarde de domingo, 29, em um bar localizado na praia de Barra Grande, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O casal, que estava hospedado em uma casa de veraneio na região, popular entre turistas nesta época do ano, foi surpreendido enquanto curtia a praia. De acordo com a Polícia Civil, um homem armado se aproximou em um carro e disparou contra as vítimas, antes de fugir do local. O turista foi identificado como Jadson Souza Santos, e seu corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia.

A esposa de Jadson, que não teve o nome divulgado, foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Itaparica. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Até o momento, não há detalhes sobre a identidade ou o paradeiro do suspeito, nem sobre a motivação do crime. A 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz) está conduzindo as investigações.