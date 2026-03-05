Turistas ingleses ficam mais de 24 horas ilhados e são resgatados em trilha na Bahia

O caso ocorreu na quarta-feira, 4 - Foto: Corpo de Bombeiros

Três turistas ingleses foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia após ficarem ilhados às margens do Rio Ribeirão de Baixo, no município de Lençóis, na região da Chapada Diamantina.

De acordo com os bombeiros, o caso ocorreu na quarta-feira, 4, após acionamento do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Os turistas não falavam português e estavam isolados em uma área de difícil acesso.

Segundo a corporação, o trio estava há mais de 24 horas sem se alimentar e exposto ao frio intenso. Quando foram localizados, os visitantes foram aquecidos com mantas térmicas aluminizadas.

Para chegar ao local, os bombeiros percorreram parte do trajeto com viatura e seguiram a pé por uma trilha às margens do rio.

Durante o resgate, os militares montaram um sistema de cordas para a travessia do rio, garantindo a segurança da operação. A retirada foi feita individualmente, com uso de colete salva-vidas e linha de segurança. Após o resgate, os turistas foram levados para a área urbana de Lençóis, onde recusaram atendimento hospitalar.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância de planejar trilhas e passeios em áreas naturais, informar familiares sobre o roteiro e o tempo estimado de retorno e, sempre que possível, realizar o percurso acompanhado por um guia certificado, especialmente em regiões com rios e variações repentinas no volume de água.