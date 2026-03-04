Foragido por matar guitarrista do Afrocidade é preso com drogas na RMS

- Foto: Reprodução

Um homem com mandado de prisão em aberto por matar o guitarrosta da banda Afrocidade, Fal Silva, foi preso na tarde desta quarta-feira, 4, durante uma ação da Polícia Militar da Bahia, no bairro Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O suspeito também foi flagrado com drogas e outros materiais ligados ao tráfico.

De acordo com informações do 12º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento na Estrada 24, por volta das 18h30, quando recebeu denúncias de moradores sobre a atuação de homens envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Com base nas características informadas os policiais seguiram até o local indicado. Ao perceber a presença da viatura, vários suspeitos correram em direções diferentes. O homem possuía as seguintes descrições:

bermuda jeans;

camisa listrada verde e amarela;

mochila preta;

luzes no cabelo;

tatuagem no braço

Ele tentou fugir pulando um muro, mas caiu. Em seguida, ainda tentou entrar em uma residência, porém foi alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, os militares encontraram uma mochila contendo drogas, balanças de precisão, dinheiro e outros objetos utilizados na atividade criminosa.

Após consulta aos dados do suspeito, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, relacionado à morte de um músico ocorrida no bairro Novo, em Camaçari, no ano de 2024 — caso que teve grande repercussão na cidade.

Facção criminosa

Segundo informações da polícia, o homem também teria ligação com uma facção criminosa que atua na região e que teria ampliado a atuação para o bairro Limoeiro.

O suspeito, identificado pelas iniciais J.S.S., foi conduzido para a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Materiais apreendidos

Entre os itens apresentados na delegacia estavam:

porções de maconha, cocaína e crack

um tablete de maconha

porção de haxixe

R$ 180 em espécie

cinco balanças de precisão

material utilizado para embalar drogas

rádio comunicador

quatro celulares

um smartwatch

uma corrente dourada

Relembre o crime

O músico Flávio de Oliveira da Silva, 32 anos, conhecido como Fal Silva, morreu depois de ter sido espancado em maio de 2024, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele era guitarrista da banda Afrocidade.

O criminoso estava acompanhado de ‘Mequinho’ no momento do crime e informou ser um dos gerentes da facção DINO, que expandiu a atuação para o bairro do limoeiro.