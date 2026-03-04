Servidor público é preso por desviar R$ 156 mil de tio para apostas

Siga o A TARDE no Google

Foto: Divulgação/ PCBA

Um servidor público foi preso na terça-feira, 3, suspeito de se apropriar de R$ 156 mil pertencentes ao próprio tio, em Ubaitaba, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil da Bahia, a quantia teria sido utilizada principalmente em apostas esportivas e também para quitar dívidas com agiotas.

A vítima é um agricultor de 66 anos. De acordo com a apuração policial, o investigado conseguiu acesso à conta bancária do idoso ao se aproveitar da relação familiar e da confiança existente entre os dois. Após obter os dados bancários, ele instalou o aplicativo da instituição financeira em seu celular e passou a movimentar o dinheiro.

Movimentações suspeitas

A perícia nos extratos bancários identificou diversas movimentações suspeitas feitas entre agosto de 2025 e janeiro de 2026. Durante esse período, várias transferências por Pix foram realizadas, reduzindo a zero a reserva financeira do agricultor.

Ainda segundo a polícia, o servidor admitiu ter realizado os desvios durante o interrogatório. Ele permanece sob custódia e à disposição da Justiça.

O investigado poderá responder por:

furto qualificado, cometido com abuso de confiança;

fraude contra pessoa idosa, além de continuidade delitiva.

A Polícia Civil segue apurando o caso para verificar se outras pessoas participaram do esquema ou foram beneficiadas pelas transferências.