Um dos maiores arrombadores de caixa eletrônico é preso pela PRF

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista - Foto: PRF

Um homem que estava no regime semiaberto e havia rompido a tornozeleira eletrônica foi detido, na sexta-feira, 21, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, em Igarassu, no Grande Recife. O homem possui diversas passagens na polícia por furto a caixas eletrônicos e estava em um carro roubado no momento da abordagem.

De acordo com a PRF, durante a abordagem a um carro, o motorista apresentou uma identidade em nome de outra pessoa, mas os policiais perceberam a adulteração e descobriram o nome verdadeiro do condutor. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde maio deste ano, emitido pela Vara de Execução Penal de João Pessoa.

O homem possuía passagem na polícia por furto, receptação, associação criminosa, identidade falsa, porte e posse ilegal de arma de fogo. Em consulta, a equipe descobriu que o homem é considerado um dos maiores arrombadores de caixa eletrônico do Mato Grosso, além de possuir histórico de crimes no Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e Paraná.

O carro em que ele estava possuía placas clonadas e queixa de roubo desde o dia 25 de maio deste ano, no Rio de Janeiro. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, para ser apresentado à justiça.