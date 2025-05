UNEB realiza campanha de doação de sangue neste sábado

Uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas - Foto: Divulgação

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) promove uma campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemoba no campus Salvador, no próximo sábado, 17. A ação é aberta e será realizada das 8h às 17h, no Departamento de Ciências Humanas da universidade.

Estudantes do curso de Ciências Contábeis participarão da iniciativa, que integra o projeto de extensão “Doe Sangue na UNEB”, desenvolvido há mais de cinco anos como atividade da disciplina Seminário Interdisciplinar I, sob coordenação da professora Tula Ornellas.

Consolidado como prática semestral de extensão universitária, o projeto tem foco em ações sociais com impacto direto na comunidade.

A realização da campanha em maio é estratégica. Com a aproximação dos festejos juninos, cresce a demanda por sangue na rede hospitalar, especialmente devido ao aumento de acidentes e atendimentos de urgência, sobretudo no interior do estado.

De acordo com a Fundação Hemoba, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. A parceria com instituições de ensino tem sido essencial para sensibilizar novos doadores e manter os estoques em níveis seguros.

Critérios para doar sangue:

– Estar em boas condições de saúde

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização dos responsáveis)

– Pesar acima de 50 kg

– Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores

– Apresentar documento oficial com foto