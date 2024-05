Unime 'se esquiva' de responsabilidade de roubo de carro de aluna | A TARDE

A União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) se manifestou, por meio de nota, sobre o episódio da noite da última terça-feira, 7, quando uma estudante viveu momentos de terror durante um roubo de carro, dentro do estacionamento da unidade de ensino, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

No texto, enviado à reportagem do Portal A TARDE, a instituição 'se esquiva' da responsabilidade pela segurança no estacionamento e, sem citar o nome, aponta uma empresa terceirizada como responsável.

No início da noite de quarta-feira, 8, alunos da Unime de Lauro de Freitas realizaram um protesto cobrando que haja, sobretudo, segurança no local devido a casos de roubos, perseguição e presença de "qualquer pessoa" na unidade.



Assalto no estacionamento da Unime

O caso aconteceu na noite de terça-feira, 7, por volta das 21h30, e foi denunciado à reportagem pelo filho da vítima. Segundo ele, a mãe foi surpreendida por um homem dentro do estacionamento da unidade de ensino.

"Terminou a aula e ela foi para o carro. Tinha um cara sentado na calçada. O carro estava a três vagas da catraca. Nisso, ela destrancou o carro e entrou. Na sequência, o cara já abriu a porta e colocou a cabeça para dentro. Assustada, ela gritou. O cara então falou: 'Não grite. Passe para o lado, passe para o lado'", contou o filho da vítima, que preferiu não se identificar.

Segundo ele, a mãe tentou convencer o bandido a apenas levar o veículo. "Não, leve só o carro". Porém, o suspeito insistiu que ela permanecesse no automóvel e continuou a mandar ela passar para o banco do carona.

"Nisso, o cara saiu dirigindo pela Unime. Ele passou a cancela e ela pediu: 'Me deixe aqui'". Ainda conforme o relato, o suspeito disse que só deixaria ela sair do carro no lado externo da unidade. Quando o veículo chegou na rua, já do lado de fora da faculdade, o bandido liberou a vítima.

Antes de ir embora, o suspeito ainda mandou a vítima desbloquear o aparelho celular e fez várias perguntas sobre o carro antes de levar: "O carro tem seguro? Bloqueador? Rastreador?"

Veja nota na íntegra:

“A Unime lamenta o fato ocorrido e informa que, o serviço de estacionamento é terceirizado, sendo a empresa responsável incumbida de cuidar da vigilância e segurança de toda e qualquer atividade explorada no espaço sublocado, inclusive pela contratação dos respectivos seguros. Sendo assim, em conformidade com o contrato, toda perda proveniente de furto ou roubo que os usuários venham a sofrer, cabe inteiramente à empresa prestadora do serviço. A instituição ressalta que, ao ter conhecimento dos fatos, acionou a Polícia local e a empresa proprietária do estacionamento a fim de conhecer evidências do ocorrido. A reitoria recebeu e ouviu a aluna em questão, se colocando à disposição para dar suporte e prestar esclarecimentos.”

