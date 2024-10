Vai ter horário de verão na Bahia? Entenda atual situação

Horário de Verão ainda será definido - Foto: Thiego Deolino | Ag. A TARDE

O horário de verão muda a forma de comportamento e rotina da sociedade, o que pode não agradar alguns, mas por outro lado, envolve questões ambientais que foram discutidas durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 2, durante a reunião da cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.

Veja também:

>>>Horário de verão: setor aéreo diz que precisa de 180 dias para adaptação

>>>Horário de verão pode gerar economia de R$ 400 milhões ao Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o horário de verão pode ser aplicado no Brasil, pois o país ainda não tem uma matriz energética de 75% como a da França, e que o Brasil tem uma matriz hídrica com potencialidade, o que faz com que o governo continue apostando nela.

“Quando tivemos uma matriz como a da França, de 75% de [energia] nuclear, nós vamos depender menos de uma natureza, mas vamos depender mais da relação internacional, porque não tem urânio, então ela vai depender mais da paz global para que receba urânio da África, para disputar esses espaços dos minerais críticos, especialmente o urânio”, afirmou.

O ministro disse que o horário de verão é uma “possibilidade real”, que ainda não “está tomada”. Ainda reiterou que se não houver “nada que possa mudar o quadro nos próximos dias, a necessidade do horário de verão para o mês de novembro, pode se tornar uma realidade”. Caso seja aplicado no Brasil, o horário de verão começa a valer no país na primeira semana de novembro.

>>>Veja como economizar na conta de luz diante de taxa extra em setembro

>>>Comitê discute retorno volta do horário de verão; governo é favorável

Em 2019, durante seu mandato, Jair Bolsonaro assinou o decreto que revogou o horário de verão. Na época, de acordo com o presidente, a medida não tinha estudos que analisassem a economia de energia no período e como o relógio biológico da população é afetado. Desde então, o Brasil não teve mais horário de verão, o que pode mudar, com base nas próximas medidas do governo.

>>>Ministro de Lula admite possível retorno do horário de verão

>>>Volta do horário de verão é possibilidade real, diz ministro

Caso seja adotado, o recurso irá adiantar os relógios em uma hora durante os meses de primavera e verão, quando os dias são mais longos por causa da luz do sol. O argumento do ministro de Minas mostra que o horário de verão pode reduzir o alto consumo de energia elétrica no país.

Vai ter horário de verão na Bahia?

Ainda não há informações concretas sobre a adoção do horário de verão na Bahia, no entanto, o governo afirma que a medida geralmente não atinge as regiões Norte e Nordeste, sendo mais provável de ocorrer nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

A Bahia aderiu ao horário de verão pela última vez em 2011, após ter ficado oito anos sem adiantar os relógios.

Horário de verão na região Nordeste

Segundo o governo, o horário prolongado de verão era mais eficaz nas regiões da parte de baixo do país, pois foi percebido que os dias de verão eram mais longos, permitindo que a luz natural fosse melhor aproveitada e o uso da energia reduzida.

No Norte e Nordeste, o impacto foi mínimo por causa da menor variação de luminosidade ao longo do ano.

Benefícios do horário de verão

De acordo com estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), divulgado em agosto deste ano, o horário de verão pode contribuir para maior eficiência do Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o ONS, é nesse período que o sistema precisa lidar com os desafios da saída da geração solar centralizada e da Micro e Mini Geração Distribuída (MMGD) e do aumento da demanda por energia.

Em relação à economia, o ONS afirmou que a aplicação do horário de verão poderá trazer uma redução de até 2,9% da demanda máxima e uma economia no custo de operação próxima a R$ 400 milhões entre os meses de outubro e fevereiro.