Horário de verão: setor aéreo diz que precisa de 180 dias para adaptação

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

As Associações do setor aéreo publicaram uma nota que mostra preocupação com a possibilidade de restabelecimento do horário de verão pelo Governo Federal. Eles afirmam que a mudança exige prazo suficiente para as questões operacionais e logísticas do transporte aéreo.

"A entrada súbita do horário de verão causará, por parte das empresas aéreas brasileiras, alterações de horários em cidades brasileiras e internacionais que não aderem à nova hora legal de Brasília. Isso mudará a hora de saída/chegada dos voos, podendo gerar a perda do embarque pelos clientes por apresentação tardia e eventual perda de conectividade", diz trecho da nota.

Leia também:

>>>Lancha com 15 passageiros e 1 tripulante naufraga no Guarujá

>>>Homem rouba mochila com material escolar e devolve 5 minutos depois

>>>Adolescente é sugado por bomba e morre afogado em piscina

O texto publicado no site da Associação das Empresas Aéreas (Abear) acrescenta que As empresas internacionais precisarão alterar os horários dos seus voos no Brasil, sofrendo a mesma "disfunção citada". "Estes ajustes geram a necessidade de reprogramação de voos, acomodação de última hora e alterações de planos de viagem dos passageiros. Outros impactos diretos afetarão a escala de tripulantes, a disponibilidade de slots e a capacidade dos aeroportos, principalmente aqueles com restrições e escassez na alocação de novos horários", acrescenta.

>>>Clique aqui para acessar a nota