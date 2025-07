"Valete de Paus" foge, invade escola e acaba preso em Lauro de Freitas

BARALHO DO CRIME

- Foto: SSP-BA

Um dos criminosos mais procurados da Bahia foi preso nesta sexta-feira, 11, em uma escola municipal do bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ariel Luciano Bispo, o "Valete de Paus" do Baralho do Crime, era procurado por tráfico de drogas, homicídios e participação em organização criminosa.

Ariel é Investigado por diversos homicídios e era apontado como um dos principais executores de um grupo criminoso, com atuação em ataques contra facções rivais. Ele também teve participação na emboscada contra policiais federais, no bairro de Valéria, em Salvador, fato que o colocou entre os alvos prioritários da segurança pública estadual.

Após romper com um grupo anterior, Ariel passou a integrar outra facção criminosa, sendo utilizado como “guia” nas ações armadas, por seu conhecimento estratégico das áreas dominadas. Ele indicava alvos, esconderijos e depósitos de armas, drogas e munições.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA), a captura foi realizada após trabalho investigativo que identificou o esconderijo do foragido em uma residência no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas. Durante a aproximação policial, Ariel tentou fugir pulando muros e invadiu a estrutura de uma escola municipal. Um cerco tático foi montado, e ele foi localizado e preso dentro da unidade escolar, sem ferimentos.

A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigação Criminais (Deic).