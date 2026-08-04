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BAHIA

Vendaval vai atingir 86 cidades da Bahia; saiba lugares afetados

Os ventos devem variar entre 40 km/h e 60 km/h

Luiza Nascimento
Por
Vendaval
Vendaval - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um vendaval pode atingir 86 cidades da Bahia nesta terça-feira, 4, segundo o aviso de "perigo potencial" divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta tem validade até às 23h59.

Segungo o órgão, durante o período, os ventos variam entre 40 km/h e 60 km/h, e há baixo risco de queda de galhos de árvores.

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Confira lista de cidades afetadas:

  1. Abaré
  2. Adustina
  3. América Dourada
  4. Andorinha
  5. Antas
  6. Antônio Gonçalves
  7. Barra
  8. Barra do Mendes
  9. Barro Alto
  10. Bonito
  11. Caém
  12. Cafarnaum
  13. Caldeirão Grande
  14. Campo Alegre de Lourdes
  15. Campo Formoso
  16. Canarana
  17. Cansanção
  18. Canudos
  19. Casa Nova
  20. Central
  21. Chorrochó
  22. Cícero Dantas
  23. Coronel João Sá
  24. Curaçá
  25. Fátima
  26. Filadélfia
  27. Gentio do Ouro
  28. Glória
  29. Heliópolis
  30. Ibipeba
  31. Ibititá
  32. Ipupiara
  33. Iraquara
  34. Irecê
  35. Itaguaçu da Bahia
  36. Itapicuru
  37. Itiúba
  38. Jacobina
  39. Jaguarari
  40. Jeremoabo
  41. João Dourado
  42. Juazeiro
  43. Jussara
  44. Lapão
  45. Lençóis
  46. Macururé
  47. Miguel Calmon
  48. Mirangaba
  49. Monte Santo
  50. Morro do Chapéu
  51. Mulungu do Morro
  52. Mundo Novo
  53. Novo Triunfo
  54. Ourolândia
  55. Paripiranga
  56. Paulo Afonso
  57. Pedro Alexandre
  58. Pilão Arcado
  59. Pindobaçu
  60. Piritiba
  61. Ponto Novo
  62. Presidente Dutra
  63. Queimadas
  64. Remanso
  65. Ribeira do Amparo
  66. Ribeira do Pombal
  67. Rodelas
  68. Ruy Barbosa
  69. Santa Brígida
  70. São Gabriel
  71. Saúde
  72. Seabra
  73. Senhor do Bonfim
  74. Sento Sé
  75. Serrolândia
  76. Sítio do Quinto
  77. Sobradinho
  78. Souto Soares
  79. Tapiramutá
  80. Uauá
  81. Uibaí
  82. Umburanas
  83. Utinga
  84. Várzea Nova
  85. Wagner
  86. Xique-Xique

Cuidados necessários

O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações devem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Tags

alerta meteorológico previsão do tempo ventos fortes

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