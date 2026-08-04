BAHIA
Vendaval vai atingir 86 cidades da Bahia; saiba lugares afetados
Os ventos devem variar entre 40 km/h e 60 km/h
Um vendaval pode atingir 86 cidades da Bahia nesta terça-feira, 4, segundo o aviso de "perigo potencial" divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta tem validade até às 23h59.
Segungo o órgão, durante o período, os ventos variam entre 40 km/h e 60 km/h, e há baixo risco de queda de galhos de árvores.
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Confira lista de cidades afetadas:
- Abaré
- Adustina
- América Dourada
- Andorinha
- Antas
- Antônio Gonçalves
- Barra
- Barra do Mendes
- Barro Alto
- Bonito
- Caém
- Cafarnaum
- Caldeirão Grande
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canarana
- Cansanção
- Canudos
- Casa Nova
- Central
- Chorrochó
- Cícero Dantas
- Coronel João Sá
- Curaçá
- Fátima
- Filadélfia
- Gentio do Ouro
- Glória
- Heliópolis
- Ibipeba
- Ibititá
- Ipupiara
- Iraquara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Itapicuru
- Itiúba
- Jacobina
- Jaguarari
- Jeremoabo
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Lapão
- Lençóis
- Macururé
- Miguel Calmon
- Mirangaba
- Monte Santo
- Morro do Chapéu
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Novo Triunfo
- Ourolândia
- Paripiranga
- Paulo Afonso
- Pedro Alexandre
- Pilão Arcado
- Pindobaçu
- Piritiba
- Ponto Novo
- Presidente Dutra
- Queimadas
- Remanso
- Ribeira do Amparo
- Ribeira do Pombal
- Rodelas
- Ruy Barbosa
- Santa Brígida
- São Gabriel
- Saúde
- Seabra
- Senhor do Bonfim
- Sento Sé
- Serrolândia
- Sítio do Quinto
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tapiramutá
- Uauá
- Uibaí
- Umburanas
- Utinga
- Várzea Nova
- Wagner
- Xique-Xique
Cuidados necessários
O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.
Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Mais informações devem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).