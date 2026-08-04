Vendaval vai atingir 86 cidades da Bahia; saiba lugares afetados

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Um vendaval pode atingir 86 cidades da Bahia nesta terça-feira, 4, segundo o aviso de "perigo potencial" divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta tem validade até às 23h59.

Segungo o órgão, durante o período, os ventos variam entre 40 km/h e 60 km/h, e há baixo risco de queda de galhos de árvores.

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Confira lista de cidades afetadas:

Abaré Adustina América Dourada Andorinha Antas Antônio Gonçalves Barra Barra do Mendes Barro Alto Bonito Caém Cafarnaum Caldeirão Grande Campo Alegre de Lourdes Campo Formoso Canarana Cansanção Canudos Casa Nova Central Chorrochó Cícero Dantas Coronel João Sá Curaçá Fátima Filadélfia Gentio do Ouro Glória Heliópolis Ibipeba Ibititá Ipupiara Iraquara Irecê Itaguaçu da Bahia Itapicuru Itiúba Jacobina Jaguarari Jeremoabo João Dourado Juazeiro Jussara Lapão Lençóis Macururé Miguel Calmon Mirangaba Monte Santo Morro do Chapéu Mulungu do Morro Mundo Novo Novo Triunfo Ourolândia Paripiranga Paulo Afonso Pedro Alexandre Pilão Arcado Pindobaçu Piritiba Ponto Novo Presidente Dutra Queimadas Remanso Ribeira do Amparo Ribeira do Pombal Rodelas Ruy Barbosa Santa Brígida São Gabriel Saúde Seabra Senhor do Bonfim Sento Sé Serrolândia Sítio do Quinto Sobradinho Souto Soares Tapiramutá Uauá Uibaí Umburanas Utinga Várzea Nova Wagner Xique-Xique

Cuidados necessários

O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações devem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).