Patrimônio de candidatos ao governo da Bahia soma quase R$ 86 milhões

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Três dos quatro candidatos ao governo da Bahia que já se registraram na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somam, juntos, quase R$ 86 milhões em bens.

Conforme levantamento feito portal A TARDE no sistema da Corte Eleitoral, até agora já estão inscritos:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Ronaldo Mansur (PSOL)

ACM Neto (União) ;

; Ariel Capistrano e José Estevão, ambos do DC

Bens de Jerônimo

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), declarou ao TSE ter, ao todo, R$ 886.548,53 em bens.

Desse total, praticamente a metade (R$ 450 mil) é oriunda de uma aplicação de renda fixa (CDB, RDB, por exemplo).

Ainda com relação aos investimentos, o petista possui R$ 215.866,09 em outras aplicações e investimentos. Quanto a imóveis, ele declarou R$ 100 mil em 50% de um imóvel localizado em um conjunto na cidade de Feira de Santana.

Foto: Reprodução/TSE

Equívoco no preenchimento

A equipe do governador Jerônimo Rodrigues chegou a registrar na plataforma DivulgaCand, do TSE, que ele teria um patrimônio de R$ 1.351.305,44.

No entanto, um erro operacional no preenchimento das informações fez com que a declaração precisasse ser corrigida.

Segundo o escritório de advocacia responsável pelo cadastramento dos dados, um investimento foi registrado em duplicidade, o que elevou indevidamente o patrimônio informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O requerimento para retificação já foi protocolado e a Corte já fez o devido ajuste. Com a correção, o valor passou a ser de R$ 886.549,53, em relação ao montante inicialmente registrado.

Ronaldo Mansur tem imóvel e participação societária como destaque

Outro candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), declarou um total de R$ 91.397,22 em bens.

Entre os destaques, está um imóvel residencial localizado em Salvador, no valor de R$ 60 mil, e a participação societária, no montante de R$ 30 mil, na empresa Babayaga, uma agência de comunicação vinculada à cena política e empresarial do estado.

Foto: Reprodução/TSE

ACM Neto: o mais rico

Mas nenhum dos candidatos ao governo da Bahia declarou que possui tantos bens, junto à Justiça Eleitoral, do que ACM Neto (União): ao todo, são R$ 84.888.809,63.

Desse total, o maior valor — R$ 11.979.000 — está no Fundo de Investimento Imobiliário Praia do Castelo, associado a projetos imobiliários de alto padrão na região da Praia do Forte, litoral norte da Bahia.

Um segundo bem registrado, no valor de R$ 9.080.757,39, é uma aplicação na Planner Corretora de Valores S/A, localizada em São Paulo. Em termos de imóveis, há um apartamento no Edifício Mansão Leonor Calmon, no Corredor da Vitória, no valor de R$ 7.879.197,99.