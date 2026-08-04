DINHEIRAMA
Patrimônio de candidatos ao governo da Bahia soma quase R$ 86 milhões
Levantamento leva em conta dados do TSE entre os que já se registraram em plataforma
Três dos quatro candidatos ao governo da Bahia que já se registraram na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somam, juntos, quase R$ 86 milhões em bens.
Conforme levantamento feito portal A TARDE no sistema da Corte Eleitoral, até agora já estão inscritos:
- Jerônimo Rodrigues (PT);
- Ronaldo Mansur (PSOL);
- ACM Neto (União);
- Ariel Capistrano e José Estevão, ambos do DC
Bens de Jerônimo
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), declarou ao TSE ter, ao todo, R$ 886.548,53 em bens.
Desse total, praticamente a metade (R$ 450 mil) é oriunda de uma aplicação de renda fixa (CDB, RDB, por exemplo).
Ainda com relação aos investimentos, o petista possui R$ 215.866,09 em outras aplicações e investimentos. Quanto a imóveis, ele declarou R$ 100 mil em 50% de um imóvel localizado em um conjunto na cidade de Feira de Santana.
Equívoco no preenchimento
A equipe do governador Jerônimo Rodrigues chegou a registrar na plataforma DivulgaCand, do TSE, que ele teria um patrimônio de R$ 1.351.305,44.
No entanto, um erro operacional no preenchimento das informações fez com que a declaração precisasse ser corrigida.
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Segundo o escritório de advocacia responsável pelo cadastramento dos dados, um investimento foi registrado em duplicidade, o que elevou indevidamente o patrimônio informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O requerimento para retificação já foi protocolado e a Corte já fez o devido ajuste. Com a correção, o valor passou a ser de R$ 886.549,53, em relação ao montante inicialmente registrado.
Ronaldo Mansur tem imóvel e participação societária como destaque
Outro candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), declarou um total de R$ 91.397,22 em bens.
Entre os destaques, está um imóvel residencial localizado em Salvador, no valor de R$ 60 mil, e a participação societária, no montante de R$ 30 mil, na empresa Babayaga, uma agência de comunicação vinculada à cena política e empresarial do estado.
ACM Neto: o mais rico
Mas nenhum dos candidatos ao governo da Bahia declarou que possui tantos bens, junto à Justiça Eleitoral, do que ACM Neto (União): ao todo, são R$ 84.888.809,63.
Desse total, o maior valor — R$ 11.979.000 — está no Fundo de Investimento Imobiliário Praia do Castelo, associado a projetos imobiliários de alto padrão na região da Praia do Forte, litoral norte da Bahia.
Um segundo bem registrado, no valor de R$ 9.080.757,39, é uma aplicação na Planner Corretora de Valores S/A, localizada em São Paulo. Em termos de imóveis, há um apartamento no Edifício Mansão Leonor Calmon, no Corredor da Vitória, no valor de R$ 7.879.197,99.