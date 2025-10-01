Vereador gera polêmica ao defender ‘grau de moto’ na Bahia

Tema gerou debate nas redes sociais - Foto: Reprodução

O vereador Gleyser Soares (PV), de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, provocou debate nas redes sociais ao publicar um vídeo onde defende a regulamentação da manobra Wheeling ou Stunt, mais conhecida como ‘grau de moto’, na última segunda-feira, 29.

A prática consiste em realizar manobras com motocicletas, levantando a roda dianteira e mantendo o equilíbrio apenas sobre a roda traseira, geralmente durante a aceleração.

“Nosso mandato segue firme, defendendo e dando voz as minorias. Nosso mandato não é a favor da prática do grau em espaços públicos, mas sim de forma organizada e regulamentada. Vamos juntos lutar por essa causa”, afirmou o vereador em vídeo publicado nas redes sociais.

A publicação gerou diversos comentários negativos. Após a repercussão, Soares publicou uma nota de esclarecimento, afirmando que os veículos de comunicação teriam divulgado suas declarações fora de contexto, levando a interpretações “que não representam a posição real do parlamentar”.

O vereador também citou falas do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que defendeu a regulamentação do esporte na semana passada. “O problema com o grau diz respeito aos acidentes. Da mesma forma, quem pratica esse tipo de esporte que também crie as condições de proteção dos equipamentos. (...) Nós temos que criar um movimento mais forte nas escolas de educação no trânsito ou desses equipamentos de esporte e ser rigoroso na lei. Exagerou, meu irmão, penalidade e acabou”, disse o chefe do Executivo baiano no último dia 25, em coletiva à imprensa.