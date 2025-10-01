BAHIA
1º de outubro com feriado decretado em 5 cidades da Bahia
Próximo feriado nacional é dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida
Por Bernardo Rego
O próximo feriado nacional que garante uma folga aos trabalhadores acontece 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida, conhecido popularmente como o Dia das Crianças.
Porém, nesta quarta-feira, 1º, em 59 cidades brasileiras é feriado dentre elas cinco estão no estado da Bahia.
Confira:
- Central (Bahia)
- Cristópolis (Bahia)
- Floresta Azul (Bahia)
- Monte Santo (Bahia)
- Potiraguá (Bahia)
- Chorozinho (Ceará)
- Campos Belos (Goiás)
- Itapaci (Goiás)
- Ouro Verde de Goiás (Goiás)
- Santa Terezinha de Goiás (Goiás)
- Taquaral de Goiás (Goiás)
- Bacabal (Maranhão)
- Vitorino Freire (Maranhão)
- Campos Altos (Minas Gerais)
- Itaú de Minas (Minas Gerais)
- Jordânia (Minas Gerais)
- São Pedro da União (Minas Gerais)
- Vicentina (Mato Grosso do Sul)
- Bragança (Pará)
- São Geraldo do Araguaia (Pará)
- Brejo do Cruz (Paraíba)
- Cumaru (Pernambuco)
- Dormentes (Pernambuco)
- Lagoa do Carro (Pernambuco)
- Santa Terezinha (Pernambuco)
- Elesbão Veloso (Piauí)
- Ampére (Paraná)
- Bandeirantes (Paraná)
- Campina da Lagoa (Paraná)
- Planaltina do Paraná (Paraná)
- Sabáudia (Paraná)
- Santa Terezinha de Itaipu (Paraná)
- Sertanópolis (Paraná)
- Seropédica (Rio de Janeiro)
- Ipanguaçu (Rio Grande do Norte)
- Tangará (Rio Grande do Norte)
- Ciríaco (Rio Grande do Sul)
- Erval Seco (Rio Grande do Sul)
- Itacurubi (Rio Grande do Sul)
- Palmitinho (Rio Grande do Sul)
- Jacinto Machado (Santa Catarina)
- Presidente Castelo Branco (Santa Catarina)
- Santa Terezinha (Santa Catarina)
- Santa Terezinha do Progresso (Santa Catarina)
- Guaraciaba (Santa Catarina)
- Moita Bonita (Sergipe)
- Campos do Jordão (São Paulo)
- Cerqueira César (São Paulo)
- Embu-Guaçu (São Paulo)
- Glicério (São Paulo)
- Guarantã (São Paulo)
- Magda (São Paulo)
- Marabá Paulista (São Paulo)
- Mirante de Paranapanema (São Paulo)
- Orindiúva (São Paulo)
- Taboão da Serra (São Paulo)
- Arapoema (Tocantins)
- Formoso do Araguaia (Tocantins)
- Miracema do Tocantins (Tocantins)
Próximos feriados nacionais de 2025:
12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida
28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público
2 de novembro (domingo) – Finados
15 de novembro (sábado) – Proclamação da República
20 de novembro (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra
24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)
Saiba a diferença entre feriado e ponto facultativo
Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Quem trabalha nessa data tem direito a uma folga ou a receber o valor dobrado equivalente a sua hora trabalhada, conforme a Lei nº 605/49.
Já o ponto facultativo é um dia que o trabalho não é obrigatório, ou seja, o trabalhador está isento de exercer a sua atividade laboral.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes