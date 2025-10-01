1º de outubro com feriado decretado em 5 cidades da Bahia

Calendário de outubro (ilustração) - Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

O próximo feriado nacional que garante uma folga aos trabalhadores acontece 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida, conhecido popularmente como o Dia das Crianças.

Porém, nesta quarta-feira, 1º, em 59 cidades brasileiras é feriado dentre elas cinco estão no estado da Bahia.

Confira:

Central (Bahia) Cristópolis (Bahia) Floresta Azul (Bahia) Monte Santo (Bahia) Potiraguá (Bahia) Chorozinho (Ceará) Campos Belos (Goiás) Itapaci (Goiás) Ouro Verde de Goiás (Goiás) Santa Terezinha de Goiás (Goiás) Taquaral de Goiás (Goiás) Bacabal (Maranhão) Vitorino Freire (Maranhão) Campos Altos (Minas Gerais) Itaú de Minas (Minas Gerais) Jordânia (Minas Gerais) São Pedro da União (Minas Gerais) Vicentina (Mato Grosso do Sul) Bragança (Pará) São Geraldo do Araguaia (Pará) Brejo do Cruz (Paraíba) Cumaru (Pernambuco) Dormentes (Pernambuco) Lagoa do Carro (Pernambuco) Santa Terezinha (Pernambuco) Elesbão Veloso (Piauí) Ampére (Paraná) Bandeirantes (Paraná) Campina da Lagoa (Paraná) Planaltina do Paraná (Paraná) Sabáudia (Paraná) Santa Terezinha de Itaipu (Paraná) Sertanópolis (Paraná) Seropédica (Rio de Janeiro) Ipanguaçu (Rio Grande do Norte) Tangará (Rio Grande do Norte) Ciríaco (Rio Grande do Sul) Erval Seco (Rio Grande do Sul) Itacurubi (Rio Grande do Sul) Palmitinho (Rio Grande do Sul) Jacinto Machado (Santa Catarina) Presidente Castelo Branco (Santa Catarina) Santa Terezinha (Santa Catarina) Santa Terezinha do Progresso (Santa Catarina) Guaraciaba (Santa Catarina) Moita Bonita (Sergipe) Campos do Jordão (São Paulo) Cerqueira César (São Paulo) Embu-Guaçu (São Paulo) Glicério (São Paulo) Guarantã (São Paulo) Magda (São Paulo) Marabá Paulista (São Paulo) Mirante de Paranapanema (São Paulo) Orindiúva (São Paulo) Taboão da Serra (São Paulo) Arapoema (Tocantins) Formoso do Araguaia (Tocantins) Miracema do Tocantins (Tocantins)

Próximos feriados nacionais de 2025:

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)

Saiba a diferença entre feriado e ponto facultativo

Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Quem trabalha nessa data tem direito a uma folga ou a receber o valor dobrado equivalente a sua hora trabalhada, conforme a Lei nº 605/49.

Já o ponto facultativo é um dia que o trabalho não é obrigatório, ou seja, o trabalhador está isento de exercer a sua atividade laboral.