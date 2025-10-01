Menu
OPERAÇÃO FALSACOOP

Operação apura fraude de R$ 8,5 milhões em contratos públicos na Bahia

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Feira de Santana, Jacobina e Joinville

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/10/2025 - 7:31 h
Cooperativa recebeu mais de R$ 63 milhões entre 2015 a 2021
Cooperativa recebeu mais de R$ 63 milhões entre 2015 a 2021

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 1º, a Operação FALSACOOP, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU/BA), para apurar supostas irregularidades na contratação de uma cooperativa pelo município de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A entidade era responsável pela locação de mão de obra para unidades de assistência social.

De acordo com as investigações, há indícios de que a cooperativa funcionava como fachada, atuando apenas como intermediadora de serviços, com contratos superfaturados que causaram prejuízos ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos fundos municipais de Saúde e Educação. As suspeitas abrangem o período de 2015 a 2021.

Durante esse tempo, a cooperativa recebeu mais de R$ 63 milhões, sendo estimado um superfaturamento superior a R$ 8,5 milhões. Parte desses valores teria sido transferida, de forma direta ou indireta, a pessoas ligadas à direção da entidade e a empresas controladas pelos mesmos beneficiários.

Segundo a CGU, foram identificadas fraudes em licitações e operações financeiras irregulares destinadas à ocultação da origem ilícita dos recursos, caracterizando possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

Para dar cumprimento às decisões judiciais, a PF realizou quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Jacobina e Joinville (SC). A 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia também determinou o bloqueio de mais de R$ 8 milhões.

A Operação FALSACOOP busca aprofundar as investigações, identificar todos os envolvidos e responsabilizar os autores dos crimes, reforçando o compromisso das instituições com a proteção do patrimônio público e a integridade da administração pública.

Tags:

feira de santana lavagem de dinheiro polícia federal

x