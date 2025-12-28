Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma confraternização que acontecia no meio do mar, com a presença de vereadores de Taperoá, no baixo sul da Bahia, terminou em confusão, neste fim de semana. Segundo relatos, a briga começou após um desentendimento entre um dos políticos e o dono da embarcação. Os nomes dos vereadores não foram revelados.

Testemunhas contaram que outras pessoas tentaram intervir, mas a situação acabou se agravando. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos de tensão, com uma mulher dizendo que nunca havia presenciado algo assim nos passeios anuais.

"Nunca aconteceu isso. A gente faz esse passeio todo ano. Esse homem está com demônio. A gente sabe que ele é quem está descontrolado", afirma a mulher.

Em razão da briga, o barco precisou permanecer parado até que os ânimos se acalmassem, enquanto o episódio repercutia nas redes sociais. Nas publicações, moradores cobraram identificação do vereador envolvido.

"Tem que contar quem foi o vereador", disse uma mulher. Outro comentou: "Natal e política não combina kkkkk", enquanto outra pessoa pediu: "conta a fofoca toda, quem foi o vereador".