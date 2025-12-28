Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO NO MAR

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Confusão entre político e dono do barco assustou participantes de passeio

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/12/2025 - 19:30 h
Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador
Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador -

Uma confraternização que acontecia no meio do mar, com a presença de vereadores de Taperoá, no baixo sul da Bahia, terminou em confusão, neste fim de semana. Segundo relatos, a briga começou após um desentendimento entre um dos políticos e o dono da embarcação. Os nomes dos vereadores não foram revelados.

Testemunhas contaram que outras pessoas tentaram intervir, mas a situação acabou se agravando. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos de tensão, com uma mulher dizendo que nunca havia presenciado algo assim nos passeios anuais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nunca aconteceu isso. A gente faz esse passeio todo ano. Esse homem está com demônio. A gente sabe que ele é quem está descontrolado", afirma a mulher.

Em razão da briga, o barco precisou permanecer parado até que os ânimos se acalmassem, enquanto o episódio repercutia nas redes sociais. Nas publicações, moradores cobraram identificação do vereador envolvido.

Leia Também:

Homem é brutalmente espancado por grupo após acusação de roubo
Homem desaparece ao tentar salvar crianças de afogamento na Bahia
Mecânico morre atropelado na BR-116 enquanto consertava ônibus

"Tem que contar quem foi o vereador", disse uma mulher. Outro comentou: "Natal e política não combina kkkkk", enquanto outra pessoa pediu: "conta a fofoca toda, quem foi o vereador".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia baixo sul briga Confraternização Confusão embarcação redes sociais Taperoá vereadores vídeo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Briga teria ocorrido entre dono da embarcação e um vereador
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x