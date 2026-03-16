BAHIA
VÍDEO: grave acidente com carreta deixa morto e feridos na BR-324
Pista ficou parcialmente interditada após o sinistro registrado no km 551 da rodovia
Por Luan Julião
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Um acidente envolvendo uma carreta e diversos veículos deixou uma pessoa morta e seis feridas na tarde desta segunda-feira, 16, na BR-324, na altura do município de Amélia Rodrigues.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi registrado por volta das 12h, no km 551 da rodovia. A ocorrência é do tipo colisão traseira e envolveu nove veículos, incluindo uma carreta.
Com o impacto, algumas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas por equipes de socorro que foram acionadas para atender a ocorrência. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas, além de uma morte confirmada ainda no local do acidente.
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Por causa da colisão, houve interdição parcial da pista no sentido crescente da via, o que provocou lentidão no tráfego na região.
Equipes da PRF permanecem no local organizando o trânsito e acompanhando o atendimento às vítimas. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
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