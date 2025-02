Vídeo: acidente de ônibus deixa 8 feridos na BR-116 sentido Salvador

Salvador, Bahia, Acidente, Rafael Jambeiro, BR-116, KM 495, PRF, Seabra, Feira de Santana - Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte de passageiros, na BR-116, km 495, próximo a cidade de Rafael Jambeiro, na Bahia, deixou 8 vítimas feridas. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 24.

Leia mais:

>> Rodoviário é morto a tiros dentro de ônibus em Lauro de Freitas

>> 1ª mulher a assumir um presídio: conheça a ex-diretora presa por facilitar fuga

>> Duas pessoas são encontradas mortas na Via Regional

De acordo com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, até o momento as vítimas não têm grau de lesão definida. O acidente que envolveu um ônibus com o itinerário, Seabra x Salvador, é investigado pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Feira de Santana.

Confira vídeo: