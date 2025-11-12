Vídeo: caminhão tomba e causa interdição parcial na BR-324

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um caminhão-baú tombou na manhã desta quarta-feira, 12, no km 610 da BR-324, trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O acidente ocorreu por volta das 6h e provocou a interdição parcial da pista no sentido decrescente, causando lentidão no trânsito.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF-BA), equipes da corporação e um guincho foram acionados e trabalham no local para a retirada do veículo e normalização do tráfego.

Não há registro de feridos, e as causas do tombamento ainda serão apuradas. A via já foi totalmente liberada.

Veja vídeo: